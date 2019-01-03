"Перерезали горло": СМИ узнали подробности убийства студенток-иностранок в Харькове

В Харькове убиты студентки из Турции / hk.npu.gov.ua

В Харькове в квартире нашли убитыми студентом из Турции, которые учились в Харьковском национальном университете им. Василия Каразина на втором курсе медицинского факультета.

В посольство Турции уже сообщили об убийстве студенток, рассказал почетный консул Турции в Харькове Владимир Белый, сообщает UA: Харьков в Facebook.

"Сейчас посольство должно связаться с семьями погибших. В консульстве ждут информацию об обстоятельствах гибели девушек", — отметил собеседник.

Студентка-иностранкам перерезали горло, пишет Медиа группа Объектив со ссылкой на слова жителей дома, в котором произошло убийство. Также издание узнало, что в квартире, в которой девушек нашли мертвыми, были включены все четыре газовые конфорки.

"По словам жителей дома, хозяйка квартиры проживала в том же дворе, что и квартиранты. Ее нашли мертвой приблизительно десять дней назад в ванне с горячей водой. В квартире были включены все четыре газовые конфорки, как и в случаи с убитыми квартирантками", — отмечается в материале.

У Харкові в квартирі знайшли тіла двох студенток Дві студентки, яких знайшли мертвими сьогодні у будинку на вулиці Валентинівській, 13-А, навчалися у Харківському національному університеті ім. Каразіна на другому курсі медичного факультету. Про це кореспондентам UA: Харків розповів почесний консул Туреччини в Харкові Володимир Білий. За його словами, посольство Туреччини вже сповістили про смерть студенток. Нині посольство має зв'язатися із родинами загиблих. У консульстві чекають на інформацію про обставини загибелі дівчат. За словами речниці Головного управління Нацполіції у Харківській області Оксани Калмикової, загиблим студенткам було 20 і 22 роки. Як повідомляє кореспондент UA: Харків з місця події, нині поліцейські опитують мешканців будинку. Опубликовано UA: Харків Четверг, 3 января 2019 г.

Ранее в полиции сообщили, что 3 января в Харькове в одной из квартир дома, расположенного по ул. Валентиновской, полицейские нашли мертвыми двух студенток-иностранок. На телах погибших студенток были признаки насильственной смерти.