"Шел и упал": в метро Киева случился смертельный инцидент

В киевском метро скончался мужчина / kiev.informator.ua

В субботу днем, 19 января, в Киеве на одной из станций метро мужчина шел по перрону и упал, его пытались спасти прибывшие врачи скорой, но не смогли — человек умер, не приходя в сознание.

В столице мужчина скончался на станции метро "Лукьяновская" около 11:20, умершему 80 лет, сообщает Информатор.

По данным издания, в метро пассажиры пытались привести мужчину в чувство, а потом вызвали скорую.

"Врачи боролись за жизнь (пациента — Ред.)… около 30 минут, но все их старания оказались напрасны…", — отметило издание.

На странице dtp.kiev.ua в Facebook говорится, что врачи скорой прибыли на вызов быстро, по предварительным данным, у мужчины был инсульт.

Напомним, в начале декабря 2018 года в Киеве на станции метро "Дворец спорта" скончалась 9-летняя девочка, которая страдала тяжелой формой детского церебрального паралича.