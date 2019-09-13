В прокуратуре подозревают кражу 29,5 млн грн при ремонте моста в Днепре

Центральный мост в Днепре снова в эпицентре скандала / Радио Свобода

Прокуратура Днепровской области возбудила уголовное дело по факту кражи бюджетных средств в размере 29,5 млн грн во время планового капитального ремонта моста в Днепре.

Как сообщается на сайте ведомства, прошли обыски в Днепровской ОГА и в осуществившей ремонт компании.

По словам начальника отдела облпрокуратуры Игоря Голубинского, в совершении преступления подозреваются заместитель мэра города, два начальника управлений горсовета. В строительной компании также готовят обвинения нескольким специалистам.

Уточняется, что тендер на ремонт стоимостью более 376 млн грн получило предприятие Маст-буд, которое допустило нарушения при ремонте. В частности, специализированная комиссия установила, что бетон и металлоконструкции не соответствуют проектной документации, а стоимость стройматериалов – завышена. В подписанные горсоветом акты выполнения работ была внесена ложная информация.

Все нарушения были задокументированы прокурорами, в ближайшее время суд изберет меру пресечения для подозреваемых. Следствие по данному преступлению продолжается, поскольку правоохранители пытаются выявить других людей, причастных к правонарушению.

Напомним, правоохранители в пятницу, 13 сентября, нагрянули с обысками в мэрию Днепра. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Как ранее сообщалось, мэр Днепра Борис Филатов выиграл спор у президента Владимира Зеленского, когда в городе после ремонта открыли Центральный мост. Таким образом, он сохранил свой пост.