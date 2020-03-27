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Суд арестовал Кожару по подозрению в убийстве Старицкого

27 марта 2020, 15:15

Леониду Кожаре назначили залог в 14 миллионов гривен

Леонид Кожара арестован
Леонид Кожара арестован / фото: podrobnosti.ua

Суд избрал меру пресечения для бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве олигарха Сергея Старицкого. Так, экс-главу МИД арестовали в зале Шевченковского суда Киева.

Отмечается, что суд избрал меру пресечения Кожаре в виде содержания под стражей на срок до 25 мая. При этому ему определили залог в сумме 14 миллионов гривен

Стоит отметить, что Сергея Старицкого в ночь на 22 февраля нашли в доме с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра.

Кожара был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014 года, также 19-м председателем ОБСЕ.

Как ранее сообщал Главред, что супруга дипломата призналась в преступлении, которое произошло случайно. По данным СМИ, 25 марта Марина Козерод призналась в совершении уголовного преступления, которое является казусом, то есть не зависело от ее воли. При этом прокуроры указали, что такого заявления еще не получали.

Также отметим, 25 марта бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в умышленном убийстве, сообщил замглавы МВД Антон  Геращенко.

По версии стороны обвинения, 21 февраля Кожара и Старицкий употребляли алкоголь, после чего у них возник личный конфликт. После потасовки Кожара сначала ударил в затылок бизнесмена, а после выстрелил ему в глаз.

Леонид Кожара Сергей Старицкий убийство суд новости Украины
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