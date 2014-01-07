В Киеве на Подоле произошел крупнейший пожар в новом году

Накануне Рождества в Киеве произошел крупнейший пожар в новом году: на Подоле загорелся склад судоремонтного завода.

Об этом сообщили в пресс-службе ГС ЧС.

Возгорание произошло по улице Набережно-Луговая,8, а пламя было видно за несколько километров.

"Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 22.42 от охранников, которые в ту ночь дежурили возле складов. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что загорелась крыша на одном из складов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пожарных, причиной возгорания стало короткое замыкание в старой электропроводке.

Чтобы ликвидировать пожар, спасатели взобрались на крышу горящего здания и с помощью бензорезов и бензопил срезать 120 квадратных метров кровли.

Огонь залили через отверстия.

"Бойцы не дали огню распространяться на другие склады. Выгорело чуть больше 50 "квадратов" помещения. Огонь повредил большое количество запасов листового металла, который хранился на складе. В 00:58 пожар был полностью ликвидирован", - рассказали в пресс-службе.

Жертв и пострадавших нет, на месте происшествия работали 18 единиц спецтехники и 68 человек личного состава.