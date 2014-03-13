В Крыму российские военные снова обстреляли самолет пограничников

В четверг, 13 марта, около 13.00 во время патрулирования самолета Госпогранслужбы с российского блокпоста со стороны населенного пункта Армянск была демонстративно открыта стрельба из БТРа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госпограничной службы Украины, сообщает УНИАН.

Это уже второй случай применения оружия для прекращения воздушного патрулирования пограничной авиацией, говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что впервые пограничный самолет, на борту которого нет вооружения, был обстрелян из автоматического оружия 8 марта. "Только благодаря мастерству пилотов, которые осуществили резкий маневр, снизились на предельную высоту и изменили курс, удалось выйти из сектора обстрела", - отметили в ведомстве.