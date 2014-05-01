В Авдеевке Донецкой области террористы разоружили гаишников

В ночь на четверг, 1 мая, в Авдеевке Донецкой области сепаратисты завладели оружием патруля ГАИ.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

К милиционерам на автомобиле подъехали вооруженные люди, избили и отобрали у них оружие. На месте преступления работает милиция.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке вооруженные террористы заставили сдать оружие пятерых бойцов спецподразделения УБОП "Сокол", которые обеспечивали охрану работников Генеральной прокуратуры, проводивших выемку документов в одном из банков в центре города в рамках следственных действий по делу об отмывании денег.

Также напомним, что в Донецке 30 вооруженных террористов ограбили банк "Райффайзен Банк Аваль". Семеро из них уже задержаны, оружие изъято.