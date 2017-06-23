В Константиновке задержана жена главаря разведподразделения банды ДНР

В Константиновке Донецкой области силовики задержали жену главаря разведподразделения одного из незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР, она была информатором террористов.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленница жила в городе и работала в медицинском учреждении.

"Пособница боевиков в течение длительного времени собирала данные о расположении позиций, перемещении личного состава и военной техники сил антитеррористической операции", — отметили в СБУ.

Полученные данные задержанная передавала своему мужу, он присоединился к противнику в июне 2014 года, участвовал в боях с силами АТО, в частности, в районе донецкого аэропорта.

Во время обысков по месту жительства информатора оперативники спецслужбы изъяли планшетный компьютер, флэш-накопители и мобильные телефоны с доказательствами передачи сведений представителям "республики".

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или организации, руководство ими или участие в них, а также содействия созданию или деятельности террористической группы или организации).

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали предпринимателя-луганчанина, который способствовал деятельности самопровозглашенной ЛНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua