Нефть немного подешевела в рамках коррекции

В четверг, 27 июля, утром мировые цены на нефть коррекционно опускались после роста в ходе торгов среды; удорожание нефти было вызвано данными о снижении запасов "черного золота" в США за неделю на 1,5%,

Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает "Прайм".

По состоянию на 07:59 по Киеву стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18% — до 50,88 доллара за баррель. В ходе торгов среды цена она поднялась выше 51 доллара за баррель, впервые с 1 июня. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,18%, до 48,66 доллара за баррель.

К 10:04 по Киеву Brent "подрос" до 50,98 доллара за баррель (+0,02%), "бочка" WTI торговалась по 48,72 "зеленого" (-0,06%).

Как сообщило минэнерго США в среду вечером, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 7,2 млн баррелей, или на 1,5% — до 483,4 млн. При этом аналитики полагали, что запасы снизились всего на 0,61%, или на 2,98 млн баррелей, до 487,62 млн.

Согласно сообщению, добыча сырья в США за неделю также снизилась — на 0,2%, или на 19 тысяч баррелей в сутки, до 9,41 млн баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 1,7 млн баррелей, составив 55,8 млн.

Запасы бензина в США уменьшились на 1 миллион баррелей, или на 0,4% — до 230,2 млн. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,2 млн. Запасы дистиллятов уменьшились с показателя предыдущей недели на 1,9 млн баррелей, или на 1,2%, до 149,6 млн. Эксперты прогнозировали снижение на 0,674 млн баррелей.

Ранее "Главред" сообщал, что МВФ снизил прогноз цен на нефть на 2017-2018 годы.