Владимир Ткаченко

21 января 2019, 11:50

Украинский певец, композитор.

Владимир Ткаченко, Дэвид Аксельрод
Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) / https://www.facebook.com/david.axelrod.singer

Дата рождения: 22 июня 1983 года, Днепропетровск, УССР, СССР.

Детство и образование

Владимир Сергеевич Ткаченко родился в Днепропетровске. Пошел в 1989 году в спецшколу №9 с английским уклоном. 

Параллельно с обучением в спецшколе, с 1995 по 1999 годы ходил в художественную школу, увлекался баскетболом. 

В 9 классе Владимир решил уйти в монтажный техникум и обучаться на архитектора (с 1998 по 2002 годы). 

После окончания техникума в 2002 году, Ткаченко поступил в Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры на факультет промышленного гражданского строительства, выбрав специальность инженер.

Творческая деятельность

Впервые свой талант Владимир открыл еще в школе, где участвовал в концертах, дальше он развивал свои способности, участвуя в студенческих фестивалях. 

В 2004 году Ткаченко стал лауреатом Международного конкурса "Юнiсть Днiпра", председателем которого был Иосиф Кобзон.

Затем Владимир попробовал свои силы в популярном на то время шоу "Шанс-4", и стал финалистом проекта. параллельно с этим в 2004 году стал участником 14-х "Таврийских игр".

В 2005 году артист решил участвовать в песенном конкурсе Евровидение, и записал песню "Потрiбна менi".

В 2007 году Ткаченко стал участником дуэта "Барселона" с Галиной Гаврилко, который создавался для участия в конкурсе "Новая волна", который проходил в Юрмале. 

Дуэт исполнил песню Queen Barcelona, и занял второе место. 

Также на "Новой волне" Ткаченко и Гаврилко представили зрителям новую песню Игоря Крутого "Сложные пути любви". 

12 сентября 2007 года дуэт записал саунд-трек "Ты и я" к сериалу "Сердцу не прикажешь" который стал хитом уже до выхода сериала в прокат.

В 2008 году Ткаченко отправился в сольное плаванье, выпустив песню "Ненавижу и люблю", и выступил на телесъемках проекта "Лучшие песни года".

В 2009 году певец начал работать над своим первым сольным альбомом, и выпустил трек "Тебя выбираю".

В сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор", и вышел в финал шоу.  

В 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами", и со своей партнершей Ириной Лещенко завоевал "бронзу" проекта.

В 2012 году его продюсером стала Алена Мозговая, которая вскоре стала его женой. 

Смена имени

В январе 2019 года в эфире проекта "Голос страны-9" Ткаченко вышел на сцену под именем Дэвид Аскерольд.

Вскоре оказалось, что это не просто сценический псевдоним – он стал Дэвидом и в паспорте, взяв фамилию своего дедушки. 

Личная жизнь 

В 2005 году начались отношения Владимира и продюсера Алены Мозговой, которая старше него на 10 лет. Они встретились в отборочном туре на "Евровидение". Продюсер песенного конкурса, которым тогда была Мозговая, услышала, как молодой певец исполняет ее любимую песню. 

Сначала пара жила в гражданском браке но затем Мозговая забеременела, и, по настоянию Ткаченко, они расписаись.

Они стали родителями девочки Соломии 26 февраля 2015 года. 

Соломия стала для Алены третьей дочкой – у продюсера уже есть взрослые дочери 21-летняя Зоя и 17-летняя Евгения от Александра Пономарева. А вот для Владимира Соломия стала первым ребенком.

Владимир Ткаченко
Владимир Ткаченко с женой и дочкой / https://viva.ua

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Владимир Ткаченко Дэвид Аскерольд
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