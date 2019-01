Владимир Ткаченко сменил имя и пришел на "Голос страны-9"

Владимир Ткаченко стал Дэвидом Аксельродом / https://www.facebook.com/david.axelrod.singer

Украинский певец и муж продюсера Алены Мозговой Владимир Ткаченко под новым именем принял участие в вокальном проекте "Голос страны-9".

На слепых прослушиваниях перед тренерами шоу артист появился под именем Дэвид Аскерольд. По словам его супруги, которая отвечала на вопросы фанатов на своей странице в Facebook, это не просто сценический псевдоним – он стал Дэвидом и в паспорте.

"Это фамилия его родного деда. Эта имя и фамилия у него и в паспорте", - отметила Мозговая.

Кроме того, жена артиста обьяснила, почему он пошел на "Голос".

"Это кратчайший путь к большой аудитории. В нашем случае, при изменении имени и фамилии нужен был короткий и эффективный, и мы выбрали этот. Шоу прекрасное, живое, аудитория канала огромная, почему нет?", – рассказала продюсер.

Исполнением песни Never Enough Jenny Lind (OST The Greatest Showman) Дэвид смог повернуть все четыре кресла, и своим звездным тренером выбрал Тину Кароль.

