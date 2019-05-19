Дункан Лоуренс: победитель Евровидения 2019

19 мая 2019, 02:18

Нидерландский поп-певец, представитель Нидерландов на Евровидении 2019.

Дункан Лоуренс
Дункан Лоуренс / instagram.com/itsduncanlaurence

Дата рождения: 11 апреля 1994 года, Спейкениссе, Нидерланды.

Детство и образование

Настоящая фамилия Дункана - Де Моор. Мальчик с детства проявлял интерес к музыке, он играл на пианино каждый день, сочинял стихи и писал собственные песни. 

Дункан признался в одном из интервью, что над ним в детстве издевались сверстники, и музыка была единственным спасением. 

Дункан в 2013 году основал собственную группу The Slick and Suited, с которой начал свою музыкальную карьеру в Рок-академии в Тилбурге и выступил в 2013 году на фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. Играл также в некоторых других коллективах Академии, и окончил ее в 2017 году. 

Дункан Лоуренс
Дункан Лоуренс / instagram.com/itsduncanlaurence

Творческая деятельность

В возрасте 16 лет Дункан выиграл в талант-шоу, что и дало ему возможность записать демо-версию своей первой песни. 

В 2014 году он участвовал в пятом сезоне вокального шоу The Voice of Holland, и во время слепых прослушиваний попал в команду к поп-певице Ильзе Де-Ланге. Артист дошел до полуфинала конкурса.

После ухода из группы The Slick and Suited в 2016 году, Дункан создал авторский проект Icarus - тексты песен были взяты из древнегреческих мифов, и были записаны в акустической версии.

Кроме того, Дункан не перестал писать песни, и даже выступил соавтором композиции Closer для альбома корейской группы TVXQ.

Евровидение 2019

Дункан представит Нидерланды на Евровидении 2019. Артист по версии букмекеров прочно закрепился на первом месте из 41 участника еще с начала марта. В рейтинге постоянно происходят ротации, но Дункан ни разу не сошел с пьедестала, и его называют вероятным победителем Евровидения 2019.

Артист подготовил для Евровидения песню Arcade, которую написал еще во время обучения в рок-академии по рассказам любимого человека, который умер в молодом возрасте.

Помогла песне и артисту попасть в нацотбор его бывшая наставница со времен Голоса Ильзе Де-Ланге. Женщина, предложила отправить Arcade на прослушивание отборочной комиссии, те, в свою очередь, ее одобрили. 

Клип на конкурсную песню только за сутки набрал несколько тысяч просмотров. Исполнитель снимался обнаженным, что подчеркивает беззащитность человека перед силой любви, которая изображена в виде водной стихии.

"Слова, аккорды и мелодии пришли к меня автоматически, как будто они упали с неба. Когда Джоэл Сье и Вутер Харди помогли мне закончить песню, она получила гораздо больший размах. Она превратилась из очень личной истории в историю, к которой все могут подключиться. Аркада - это песня о тоске, жажде любви, жажде чего-то, что кажется недостижимым. И это говорит о надежде. Надеюсь, что вы найдете то, что вам нужно в жизни", - говорит о песне артист.

Лоуренс по результатам жеребьевки попал во второй полуфинал Евровидения - 16 мая.

Дункан остается любимчиком букмекеров несмотря на недавний скандал, который грозил ему дисквалификацией. Зрители считают, что Дункан нарушил одно из самых главных правил Евровидения – конкурсная песня не должна нигде исполняться и публиковаться до 1 сентября 2018 года. Однако, в сети нашли ролик, в котором Дункан исполняет свой трек Arcade в 2017 году. Организаторы никак не отреагировали на скандал, и артисту не запрещали участвовать во втором полуфинале. 

16 мая Дункан выступил во втором полуфинале под 16 номером, и сумел пройти в гранд-финал, не потеряв своего первенства по версии букмекеров.

Личная жизнь 

В соцсетях артист не скрывает, что он является бисексуалом. Однако, о личной жизни артиста ничего не известно - есть ли у него на данный момент любимый человек.

Судя по информации, которая есть в интернете, Дункан не был женат и у него нет детей.

Лоуренс очень активно ведет свои соцсети: 

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Дункан Лоуренс
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