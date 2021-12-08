Ландар Алла Петровна

Национальный член от Украины во Всемирной Федерации Похоронных Операторов (FIAT-IFTA), постоянный член от Украины в Национальной Ассоциации Директоров Похоронных Домов США (NFDA), президент МОО "Международная ассоциация профессионалов похоронного дела", заслуженный работник сферы услуг Украины, украинский предприниматель, руководитель компании "Петр Великий" (1994 г., названа в честь отца), лидера рынка ритуальных товаров и услуг, член общественных советов при Совете предпринимателей Кабинета Министров Украины и Минрегиона, общественный деятель, филантроп, меценат.

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Как президент МГО МАППС (Национальный член от Украины в FIAT-IFTA) и директор самой крупной в Украине компании ритуальных товаров и услуг, Алла Ландар — активный участник процесса создания Украинской православной поместной церкви. За свою взвешенную церковную позицию и добровольную волонтерскую деятельность во время Майдана и АТО на Востоке Украины награждена многочисленными церковными наградами и отличиями. Как член общественных советов при министерствах и ведомствах, автор многочисленных поправок и новых статей в законодательство о похоронном деле в Украине.

Краткая биография, семья и начало трудовой деятельности

Алла Петровна Ландар родилась 19 сентября 1974 года в с. Хотов Киево-Святошинского (ныне Обуховского) района Киевской области в украинской семье.

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Получив среднее школьное образование в столичной школе, поступила в Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины. Успешно его окончила по специальности "Учет и аудит" (1997). С началом учебы в университете (1991) начинает свою трудовую деятельность сначала бухгалтером, а затем и главным бухгалтером в АНПА "Будматериал".

После основания отцом частного предприятия комплексных ритуальных услуг и товаров "Петр Великий" (1994) занимает и поныне должность директора в семейном частном предприятии.

Отец, Петр Пантелеймонович Погребной, соавтор первого в Украине практического пособия для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность в захоронении и похоронном деле, принял активное участие в создании МГО "Международная ассоциация профессионалов похоронного дела".

Профессиональный рост и общественная деятельность.

В июле 2008-го Алла Ландар вместе с отцом стала инициатором создания в Украине Международной общественной организации "Международная ассоциация профессионалов похоронного дела" – объединение профессионалов с опытом решения проблемных вопросов, касающихся похоронного дела.

В 2010-м Алла Ландар с целью защиты интересов предпринимателей, работников частной сферы вместе с единомышленниками создает Киевский городской комитет защиты бизнеса.

В марте 2013-го по инициативе Аллы Ландар во время Международной конференции Всемирной Федерации Похоронных Операторов (FIAT-IFTA) в Австралии Национальным членом от Украины была принята МГО "Международная ассоциация профессионалов похоронного дела".

2013-2018. Президент МГО МАППС Алла Ландар вместе с членами ассоциации приняла участие в Форумах FIAT-IFTA в Австралии, Германии, Италии, Канаде, Венгрии, Испании, Боливии, работе Всемирных выставок похоронной индустрии в Дюссельдорфе, Париже, Болонье, Валенсии, Монреале, Эстергоме и Санта-Крус-де-ла-Сьерра. Изучен шведский опыт на примере Лесного кладбища Стокгольма, мировой достопримечательности и культурного наследия ЮНЕСКО, культура погребения стран Азии – на примере Китая и Сингапура. Знакомство с зарубежной законодательной базой стало поводом для внесения изменений в Закон Украины О похоронном деле.

2013. Возглавила Комитет содействия развитию бизнеса в Европейской экономической палате торговли, коммерции и промышленности.

2014-2018. Активная борьба с коррупцией в стенах Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца, инициатор системных проверок государственных органов, финиспекции в стенах медуниверситета с обнародованием фактов злоупотреблений в государственном выше с многомиллионными масштабами воровства.

В августе 2021-го как владелец и директор ЧП ПФ "Петр Великий", Алла Ландар стала постоянным членом от Украины в Национальной Ассоциации Директоров Похоронных Домов США (NFDA), наиболее многочисленной ассоциации похоронных исполнителей в мире.

Работа в наблюдательных советах при министерствах и ведомствах

2006-2019. Алла Ландар с целью развития похоронной отрасли Украины принимает активное участие в работе Совета Предпринимателей при КМУ, Госкомитете Украины по вопросам регуляторной политики и защите предпринимательства, Общественных советах при Министерстве развития общин и территорий Украины, АМКУ, МОЗом, МВД, Министерством юстиции и Министерством экологии и природных ресурсов, КМДА.

2021. 8 марта Указом Президента Украины директору ЧП ЧФ "Петр Великий" Алла Ландар присвоено почетное звание "Заслуженный работник сферы услуг Украины" за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства.