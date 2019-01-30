"Какой дурак придумал?": украинцы рассказали о проблемах с металлическими гривнами

В Украине монеты заменяют бумажные купюры / УНИАН

Постепенная замена бумажных купюр номиналом от 1 до 10 гривен, которую проводит Национальный банк Украины, вызвала много нареканий со стороны простых украинцев.

Люди жалуются, что металлические гривны не только внешне схожи с монетами в 1 и 2 копейки, но и своим весом существенно утяжеляют кошельки.

"Какой дурак придумал такое? Мы уже не видим! Я ту копейку, гривну отдаю за копейку, а две гривны за две копейки". – рассказывают истории с новыми монетами продавщицы на рынке.

Одна из них – Татьяна говорит, что бумажные деньги более легкие, а потому удобнее монет.

В свою очередь, экономисты видят свои резоны в замене бумажных денег на металлические, передает ТСН.

"Мелкие купюры очень быстро изнашиваются. А сейчас, когда покупательная способность гривны за последние пять лет, она упала примерно втрое", - объясняет главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко.

Коллекционеры новациям радуются – раз в неделю собираются, чтобы поделиться новым приобретением. Выпуск новой украинской монеты для них важное событие.

"Но размер, конечно, людей пугает. Они смотрят и говорят, что гривна в глазах людей уменьшилась до размера одной или двух копеек", - признается коллекционер Константин Голубев.

Отметим, что Монетный двор в этом году должен вырезать аж 200 миллионов монет на замену бумажных купюр.

Специалисты также отмечают, что кроме экономии (монеты не надо периодически менять, в отличие от изнашиваемых купюр), монеты также не подделываются.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ начал продавать гривны в рулонах.