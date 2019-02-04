Эксперты подсчитали, во сколько обошлась России аннексия Крыма

Крым / Reuters

В 2014-2018 гг. в результате оттока капитала и ухудшения инвестиционного климата после аннексии Крыма российская экономика потеряла около $2,4 трлн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования IMF group Ukraine, эксперты которой сравнили темпы падения экономики РФ с другими странами СНГ.

По итогам 2018 года ВВП России сократился на 0,1 процента и составил $1,58 трлн. Это всего 68,6 процента от уровня 2013-го ($2,3 трлн).

Падения российской экономики в 2014-2018 гг. экономисты объясняют негативным влиянием международных санкций, общим ухудшением условий ведения бизнеса в РФ и снижением привлекательности страны для иностранных инвесторов.

Ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин выразил мнение, что в случае окончания войны на востоке Украины на восстановление Донбасса в его нынешнем состоянии потребуется порядка $50 млрд ежегодно.

"Минимальные начальные вливания, которые понадобятся на Донбассе - порядка 50 миллиардов долларов. Хотя бы... И это - в год. Но кто же даст такие деньги? С одной стороны, Донбасс - это наша земля, но с другой - кто сумеет поднять эту тяжелейшую ношу, когда она к нам вернется, если вся Украина балансирует на грани выживания?" - сказал Соскин.