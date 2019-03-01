Украина привлекла кредит на полмиллиарда евро под гарантию Всемирного банка

Украина привлекла 529 млн евро / ru.tsn.ua

Кредит Deutsche Bank в размере 529 млн евро получила Украина под гарантию Всемирного банка.

Средства будут предоставлены двумя траншами - 240 млн евро со сроком погашения 4 года и 289 млн евро со сроком погашения 10 лет, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как известно, в декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл. Под эту гарантию Украина в декабре привлекла в госбюджет 349,3 млн евро.

Напомним, Совет директоров МВФ утвердил новую 14-месячную программу поддержки экономической политики страны stand-by в объеме $3,9 млрд. Первый транш кредита в рамках программы составит $1,4 млрд.