Пробить новую психологическую отметку: эксперты рассказали, что будет с курсом доллара

В ближайшую неделю доллар может подешеветь.
В Украине в марте стоит ожидать продолжения снижения курса доллара к гривне, заявил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
По его прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн., при этом наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,2 грн., пишет Обозреватель.
Как рассказал финансовый аналитик Владимир Мазуренко, в ближайшую неделю доллар может подешеветь примерно на 20-30 коп. и вплотную подойти к новой психологической отметке в 26 грн/$.
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"Последние несколько недель, а если быть точными с середины февраля, мы наблюдаем стабильно позитивную для гривны динамику. Сейчас на курс воздействует временный фактор: накануне праздников украинцы продают свою валюту, чтобы потратить деньги на подарки, поездки и т.д. С другой стороны крупные игроки инвестируют в гривневые облигации внутреннего госзайма. Для этого продают доллары и покупают бумаги, выпущенные в гривнах", – добавил Мазуренко.
Напомним, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой во время чата в Главреде предрек нерадужную перспективу гривне.