И снова рука Кремля: курс доллара обвалился

Курс доллара обвалился / Униан

Курс доллара в Украине продолжается падение, практически не снижая темпов при этом. Его примеру еще более резво следует курс евро.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара потерял еще 8 копеек, а курс евро рухнул сразу на 16 копеек.

В то же время аналитик ГК Forex Club Денис Повторенко прогнозирует, что курс вскоре рискует скорректироваться вверх из-за сообщений о снижении оборота внешней торговли Украины с Россией.

"Этот показатель в январе составил 854,3 млн долларов, снизившись на 9,7% за год. При этом экспорт из России в Украину составил 495 млн долларов, снизившись на 12,9%, а импорт – 359,3 млн долларов, сокращение на 5%. Доля Украины в общем обороте внешней торговли России в январе за снизилась до 1,8% с 1,9% в январе прошлого года", – рассказал он Главреду.

На этом фоне эксперт ожидает роста курса доллара до уровня 26,4 грн/$. Впрочем, подняться выше доллару вряд ли позволят: в преддверии выборов 2019 курс гривны в Украине власти будут старательно удерживать и даже укреплять. Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Курсы валют от НБУ на 11.03.2019:

1 долларов США – 26,3119 грн/$;

1 евро – 29,5851 грн/евро;

10 российских рублей – 3,9821 грн.

Напомним, новой психологической отметкой для доллара называется уровень в 26,0-26,2 грн/$.

Как сообщалось, к концу текущего года средняя зарплата в Украине вырастет до 12 тыс. грн – если прогнозы Нацбанка касательно курса доллара в Украине и уровня инфляции окажутся правдивыми.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.