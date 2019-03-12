Рекордное фиаско в роковую дату: что будет с курсом в Украине в ближайшее время

12 марта 2019, 05:48

Эксперты единодушно дают позитивные валютные прогнозы для гривны – вот только надолго ли.

доллар горит
Названа дата максимального удешевления доллара

В последние недели гривна стабильно укрепляется.

По данным финансовых аналитиков, опрошенных Главредом, своей нижней точки курс доллара в Украине может достичь уже на этой неделе – 15 марта. При этом новой психологической отметкой называется уровень в 26,0-26,2 грн/$.

Накануне праздников украинцы обвалили курс валюты, продав свои валютные заначки, чтобы купить подарки к 8 Марта и т.д. Бизнес же в этот период вложился в гривневые облигации внутреннего госзайма: Минфин продал ценных бумаг почти на 5,7 млрд грн. Причем новый аукцион по продаже ОВГЗ назначен уже на 12 марта.

Читайте также"Раскачивание курса": эксперт спрогнозировал курс доллара в Украине до дня выборовКурс межбанка также обвалили экспортеры. Опасаясь, что курс доллара будет рваться вниз и дальше, они поспешили избавиться не только от обязательной части валютной выручки, но продали даже больше, чем обычно – тем самым обвалив курс еще сильнее.

На этой неделе курс доллара будет проседать за счет накопленного предложения из-за нерабочей пятницы (благодаря дополнительному выходному на 8 Марта). Кроме того, подходит время обязательных для бизнеса годовых налоговых выплат. Все это играет на руку гривне.

Единственное, что может сыграть против гривны – если повыситься спрос на подешевевший доллар со стороны населения.

Впрочем, пока что самым пессимистичным диапазоном для курса гривны к доллару в наличных обменниках называют 26,30-26,60 грн/$.

"Вероятно, на фоне этих сообщений курс гривны может еще немного подрасти и подняться до отметки 23,3-23,35 грн/$", – отметил ранее аналитик ГК Forex Club Денис Повторенко в комментарии Главреду.

Как сообщалось, к концу текущего года средняя зарплата в Украине вырастет до 12 тыс. грн – если прогнозы Нацбанка касательно курса доллара в Украине и уровня инфляции окажутся правдивыми.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Как сообщалось, в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.

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