Промпроизводство в Украине продолжает сокращаться

Производство / АвтоВАЗ

Объемы промышленного производства в феврале 2019 года по сравнению с февралем 2018 года сократились на 1,8%. За январь-февраль 2019 года промпроизводство сократилось на 2,5%. Об этом сообщает Госстат.

В добывающей промышленности и разработке карьеров за два месяца был зафиксирован нулевой рост, в перерабатывающей промышленности падение составило 3,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха падение на 1,5%.

Напомним, в январе 2019 года спад промышленного производства, по сравнению с декабрем 2018 года, достиг 13,8% без учета корректировки на эффект календарных дней.