Выпуск электроники, компьютеров и лекарств. Промпроизводство в Украине выросло в 3 раза

В Украине в июне, второй месяц подряд, зафиксирован рост промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с июнем 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, ускорился более чем в три раза, до 3,8%, после 1,2% месяцем ранее.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что с учетом корректировки на эффект календарных дней, рост промпроизводства в июне в годовом выражении ускорился до 3,3% после 0% в мае 2017 года к маю 2016 года.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, маем 2017 года, промпроизводство в июне выросло на 0,1% без учета сезонной корректировки, на 0,5% — с учетом корректировки.

С начала года, в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года промпроизводство снизилось на 0,4%.

Сообщается, что наибольший рост промпроизводства в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - 25%, фармацевтике — на 19,1%.

Наибольший рост в июне к маю зафиксирован также в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции — более чем в 2 раза.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, в Украине промышленное производство в мае в годовом выражении выросло на 1,2%.