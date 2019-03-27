Порошенко подсчитал, когда Украина станет энергонезависимой

Газ / Укртрансгаз

Уже в 2021-2022 годах Украина прекратит импортировать газ, что позволит ей стать энергетически независимой, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Если мы пройдем точку невозврата 2019 года, в 2021-2022 годах Украина станет энергонезависимой, мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергонезависимости и энергобезопасности", — сказал Порошенко в эфире ICTV.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2018 году объем импорта Украиной газа из Европы сократился на 24,8 процента по сравнению с 2017 годом - с 14,1 млрд кубометров до 10,6 млрд кубометров.