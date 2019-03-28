Reuters: Дания готова одобрить строительство Северного потока-2

28 марта 2019, 00:44

Это позволит завершить строительство газопровода в соответствии с графиком.

Северный поток-2
Северный поток-2 / REUTERS

Россия рассчитывает получить одобрение датских властей на прокладку 180-километрового отрезка трубопровода Северный поток-2 по дну Балтийского моря, чтобы завершить его строительство к концу 2019 года, как и планировалось. Об этом сообщает Reuters.

Представитель компании Nord Stream 2, ответственной за строительство газопровода, Йенс Мюллер уверяет, что есть "веская причина" полагать, что датские власти рассмотрят второе предложение, представленное проектом в августе 2018 года, в течение 8-12 месяцев, что позволит завершить строительство газопровода в соответствии с графиком.

Даже если датчане будут думать до конца года, компания сможет привлечь дополнительные суда для прокладки трубопровода. Два корабля, которые сейчас работают у побережья Швеции, преодолевали по 6 км в день. В таком случае, датский сегмент может быть завершен в течение месяца, заявил он.

Строящийся нефтепровод протяженностью 1225 км подвергся критике со стороны Соединенных Штатов и ряда стран Восточной Европы, которые опасаются, что это увеличит зависимость ЕС от Москвы.

Читайте такжеРоссийский газ и Северный поток-2 раскололи Центральную Европу – PoliticoЧетыре страны - Финляндия, Швеция, Германия и Россия - одобрили строительство трубопровода, но Дания воздержалась. Северный поток 2 в августе 2018 года предложил альтернативный маршрут, по которому газопровод будет проходить через воды исключительной экономической зоны Дании, но избегать ее территориальные воды.

Мюллер также сомневается, что Вашингтон может наложить санкции против компаний, вовлеченных в строительство газопровода в соответствии с законом "О противодействии США посредством закона о санкциях" (CAATSA). В руководстве Госдепартамента США, опубликованном в октябре 2017 года, четко указано, что закон не применяется к инвестициям, сделанным до принятия этого закона в августе 2017 года. "Глядя на существующую правовую базу, мы должны сделать вывод, что Северный поток-2 не может быть затронут санкциями", - уверен Мюллер.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung  написала, что в 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита через Украину, поскольку альтернативные маршруты не готовы: Турецкий поток все еще находится в зачаточном состоянии, а строительство Северного потока-2 может затянуться.

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