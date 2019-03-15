"Реализация угроз Украине": министр энергетики США назвал риски из-за Северного потока-2

С помощью газопроводов РФ может воплотить в жизнь угрозы Украине, предупредил министр энергетики США

Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что газопровод Северный поток-2 вместе с трубопроводом Турецкий поток позволят властям Российской Федерации реализовать ее публичные угрозы прекратить транзит газа через территорию Украины.

Президент Штатов Дональд Трамп и его администрация решительно выступают против реализации проекта Северный поток-2, рассказал чиновник во время инаугурационной встречи министров Трансатлантического партнерства по энергосотрудничеству в Хьюстоне, сообщили в посольстве Украины в США.

Перри подчеркнул, что цель проекта Северный поток-2 — не диверсификация маршрутов поставки энергоносителей в Европу, после реализации он сконцентрирует в себе две трети российских поставок газа в ЕС, а это сделает европейцев более уязвимыми.

Читайте такжеВашингтон готовится "шарахнуть" санкциями по Германии из-за Северного потока-2 - WSJ"…Российские усилия по оказанию давления на Европу теперь включают набор гибридных инструментов, которые используются для усиления влияния", — отметил министр.

По его словам, РФ использует коммерческие структуры, часто через развитие инфраструктуры, для распространения вредоносного влияния, дезинформации и политического принуждения.

"Северный поток-2 и Турецкий поток и представляют эту динамику…", — добавил чиновник.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на Северный поток-2.

В нем говорится, что трубопровод не соответствует Третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по Северному потоку-2 в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода.

Западные СМИ сообщали, что США готовы ввести санкции против компаний, вовлеченных в реализацию проекта.

Справка. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле 2017 года подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.