Стало известно, на сколько в Украине за год подорожало мясо

В Украине за год мясо подорожало на 12%, сообщили эксперты / transitplus.ru

В Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей подсчитали, что в нашей стране за год цены на мясо увеличились на 12%.

Больше всего возросла стоимость свинины, говядины и куриного филе, сообщает ТСН со ссылкой на данные экспертов.

По сведениям издания, за год среди мясных продуктов меньше всего подорожало сало — только на 7%.

В то же время существенно подорожала вареная колбаса — до почти 95 гривен за килограмм.

Напомним, в марте директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорил, что в нашей стране стоит ожидать небольшого роста цен на яблоки.