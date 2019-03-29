Стало известно, на сколько в Украине за год подорожало мясо

В Украине существенно возросла цена на вареную колбасу, отметили эксперты.
В Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей подсчитали, что в нашей стране за год цены на мясо увеличились на 12%.
Больше всего возросла стоимость свинины, говядины и куриного филе, сообщает ТСН со ссылкой на данные экспертов.
По сведениям издания, за год среди мясных продуктов меньше всего подорожало сало — только на 7%.
В то же время существенно подорожала вареная колбаса — до почти 95 гривен за килограмм.
Напомним, в марте директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорил, что в нашей стране стоит ожидать небольшого роста цен на яблоки.