Новый скачок цен: эксперт рассказал о резком подорожании мяса

В Украине дорожает мясо / transitplus.ru

В Украине цены на мясо существенно возросли. В рознице курятина подорожала - на 8% до 57,6 грн за кг, свинина - на 8% до 97,9 грн за кг, говядина - на 9% до 98 грн за кг.

Как сообщили в Минагрополитики, при этом за месяц стоимость курятины на оптовом рынке подешевела на 1% до 45,2 грн за кг, стоимость свинины - на 4% до 74,4 грн за кг.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко пояснил, что оптово-отпускные цены - это те, которые получает первое звено посредников, производителей.

"Уровень роста розничных цен зависит как минимум от двух причин: количества цепей посредничества и торговой надбавки последнего посредника - супермаркета или магазина.

Чем длиннее цепь - тем больше будет розничная цена. Чем выше торговая надбавка - тем выше будет цена для конечного потребителя", - добавил он в комментарии УНН.

Напомним, ранее эксперты рассказали о стремительном подорожании овощей.