В Украине стремительно дорожают овощи: эксперты назвали причины

В Украине дорожают базовые овощи / fakty.ictv.ua

Стремительный рост цен на базовые "зимние" овощи в Украине объясняется проблемой с хранением, ведь несмотря на то, что урожай может быть высоким, сложности возникают с его хранением.

По словам экономического эксперта Александра Охрименко, из-за отсутствия достаточного количества современных овощехранилищ большинство продуктов просто сгнивает, что провоцирует падение предложения на рынке падает и рост цен.

"У нас проблема всегда с хранением. Урожай может быть хорошим, но мы не можем его сохранить. У нас много овощей хранятся кустарным методом. Если в Украине построить такие овощехранилища, как в Польше, в Турции, – проблем не будет", – подчеркнул он.

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По мнению экономиста Тараса Загороднего, проблему усугубляет отсутствие в Украине инспекции по ценам.

"Такие инспекции есть в США, в Польше. Они обеспечивают доступными продуктами местный рынок. Поскольку у нас никто этим не занимается, цены выравниваются под экспортные поставки фермеров, под те продукты, которые идут на экспорт. А там, на мировых рынках, цены выше, поэтому и у нас ползут", – пояснил эксперт в комментарии Сегодня.

Напомним, ранее в Минагрополитики дали прогноз о ситуации с продуктами в Украине из-за военного положения.