Нафтогаз похвастался привлечением страхового покрытия на 1 млрд долларов из КНР

Нафтогаз договорился с экспортным кредитным агентством Китая / УНИАН

НАК Нафтогаз Украны договорился с государственным экспортным кредитным агентством Китая Sinosure о предоставлении страховой квоты на 1 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, это позволит привлечь долговое финансирование из КНР в пределах этой суммы.

В подписанном главой Нафтогаза Андреем Коболевым меморандуме с Sinosure предусматривается, что на первом этапе под страховое покрытие Sinosure будет привлечено около 160 млн долларов для финансирования действующих контрактов АО Укргазвыдобування с китайскими корпорациями, которые поставляют буровое оборудование и осуществляют буровые работы "под ключ".

При этом соглашение предусматривает, что на втором этапе еще около 800 млн долалров планируется направить на другие проекты группы Нафтогаз, которые в ближайшее время будут согласованы с китайской стороной.

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В Нафтогазе подчеркнули, что уже имеют успешный опыт сотрудничества с Sinosure. В 2018 году, благодаря страховому покрытию от Sinosure, для Укргаздобычи приобрели 13 буровых станков стоимостью около $140 млн с отсрочкой платежа на 5 лет. Станки купили у китайской компании Honghua International, входящей в государственный аэрокосмический концерн КНР.

Корпорация Sinosure является государственным экспортно-кредитным агентством КНР, работающим по модели OECD. Сумма застрахованных корпорацией рисков на конец 2017 года составляла около $3,4 трлн, ее кредитный рейтинг приравнивается к суверенному рейтингу КНР.

Напомним, ранее английский суд приостановил рассмотрение дела Нафтогаза и Газпрома.