Дефицит госбюджета превысил 25 млрд гривен

Дефицит госбюджета / zn.ua

По оперативным данным Госказначейства, дефицит государственного бюджета в I квартале 2019 года составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в сумме 90 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 184 млн грн (3% от росписи).

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 87,3 млрд грн (в частности в гривне – 57,3 млрд, в долларах США - 1 млрд и в евро – 38,7 млн). Также осуществлено привлечение второго транша кредита под гарантию Всемирного банка в сумме 529,2 млн евро и доразмещения ОВГЗ на номинальную сумму в 350 млн долларов.

По состоянию на 1 апреля сумма средств на Едином казначейском счете составляла 14,9 млрд грн.

В I квартале 2019 года, доходы Государственного бюджета выросли на 8,7% г/г до 210,5 млрд грн и составили 95,3% от росписи.

Возмещение НДС составило 45,4 млрд грн, что на 34,8% больше, чем в соответствующий период 2018 года.

Доходы от НДФЛ в Государственный бюджет выросли на 22,4% - до 24,1 млрд грн (что составляло 106% от росписи).

Доходы от налога на прибыль предприятий в сумме 29 млрд грн составили 108,5% от росписи.

Напомним, дефицит госбюджета Украины по итогам января 2019 года составил 11,93 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 18,2 млрд грн при плане в 15,82 млрд грн.