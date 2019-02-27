Дефицит госбюджета в январе составил 12 млрд гривен

27 февраля 2019, 04:47

Доходы госбюджета составили в январе 54,5 млрд грн.

Госбюджет
Госбюджет / Facebook

Дефицит госбюджета Украины по итогам января 2019 года составил 11,93 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 18,2 млрд грн при плане в 15,82 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госказначейства.

Дефицит бюджета был в основном профинансирован за счет изменения остатков средств бюджетов – 11,75 млрд грн, в том числе 16,6 млрд грн по общему фонду.

Госказначейство сообщило, что приватизация принесла в январе 122,28 млн грн, финансирование за счет выпуска ценных бумаг - 2,45 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли указанный период с профицитом 11,53 млрд грн, в том числе по общему фонду – 10,56 млрд грн. Однако сводный бюджет в январе был сведен с дефицитом 399,3 млн грн, в том числе по общему фонду профицит составил 7,6 млрд грн.

Доходы госбюджета составили в январе 54,55 млрд грн, в том числе общий фонд – 44,247 млрд грн при плане 54,57 млрд грн.

Что касается расходов, то за январь этого года они превысили 65,81 млрд грн, по общему фонду было потрачено 61,71 млрд грн..

Доходы местных бюджетов в январе составили 43,83 млрд грн, в том числе по общему фонду – 41,46 млрд грн, тогда как расходы – 32,3 млрд грн и 30,9 млрд грн соответственно.

Ранее стало известно, что в 2019 году Украине придется направить на погашение долгов четверть государственного бюджета (1,3 трлн гривен).

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