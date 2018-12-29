Нардепы жалуются Порошенко: Гройсман "кинул" при голосовании за бюджет – СМИ

Петр Порошенко и Владимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман не выполнил обещаний, которые давал народным депутатам, при голосовании за госбюджет-2019.

Гройсман обещал мажоритарщикам, что взамен поддержки госбюджета при голосовании им на округа будут выделены необходимых субвенций.

"Понятийно договорились, что размер этих субвенций колеблется в районе 10 миллионов гривень. Но, как оказалось впоследствии, правительство выделило мажоритарщикам лишь 20% из того, что они просили", - рассказал источник Экономической правды.

Издание отмечает, что обманутые депутаты намеревались жаловаться президенту Петру Порошенко и разбираться с Гройсманом.

Напомним, ранее в соцсетях поднялось негодование из-за бюджетного миллиарда для фонда президента.