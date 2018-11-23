"Создайте фонды детям Порошенко": соцсети негодуют из-за бюджетного миллиарда для президента

23 ноября 2018, 22:29

Украинцы иронизируют, что фонды за счет налогоплательщиков есть и у гаранта, и у его жены, поэтому нужно позаботиться о финансировании наследников.

Генассамблея ООН примет резолюцию по Крыму, сообщил Петр Порошенко
Порошенко пообещал, что распределит миллиард "прозрачно" / УНИАН

Ажиотаж в украинском сегменте соцсетей после принятия бюджета на 2019 год спровоцировал новый фонд президента Петра Порошенко, на который запланировано потратить один миллиард гривен средств налогоплательщиков.

"Создан чрезвычайно важный фонд для поддержки образовательных и научных инициатив, которые будут иметь дополнительное государственное финансирование. Что это такое? Там, где есть соглашения с иностранными университетами – поможем со стипендиями тем студентам, которые являются отличниками и уезжают, чтобы учиться за границей, но обязательно вернуться в Украину", - прокомментировал свою скандальную инициативу глава государства на встрече со студентами в Киеве.

Порошенко заверил, что деньги соискателям будут выделяться через "прозрачную модель". Однако украинцы отнеслись к очередному обещанию гаранта весьма скептически.

"У самого Порошенко есть свой фонд, и из бюджета получил ярд гривен на 2019 год, а у жены Порошенко тоже есть свой фонд и из бюджета 700 миллионов на 2019 год. А у детей Порошенко есть свои фонды и им выделяют деньги из бюджета или нет? Если нет, так надо срочно за счет нас, налогоплательщиков, создать им фонды, а то как-то обидно: у папы с мамой есть, а у их детей нет. Это как-то несправедливо", - пошутил на актуальную тему в Facebook Nizar Shanaa.

/ Фото: Facebook

"На фонд президента один млрд. грн. дали политические франкенштейны. А то Путин нападет!", - с сарказмом написал Руслан Бизяев.

/ Фото: Facebook

"Вот теперь, когда у Петра Алексеевича есть личный миллиард из бюджета, его можно официально называть президентом-миллиардером, испытывая при этом национальную гордость", - написал публицист Леонид Швец.

/ Фото: Facebook

Нардер Сергей Лещенко полагает, что президент в бюджете оставил миллиард не для студентов и ученых, а для своей будущей предвыборной компании. И все традиционно за счет налогоплательщиков.

"Президент Порошенко захотел получить один миллиард на раздачу предвыборных подарков. Ясное дело, за счет бюджета", - написал политик.

/ Фото: Facebook
/ Фото: Facebook

Напомним, внефракционный народный депутат Андрей Денисенко попался на просмотре фотографий порнографического характера прямо в стенах Верховной Рады во время голосования парламента за бюджет на новый 2019 год.

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соцсети бюджет Петр Порошенко миллиард фонд
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