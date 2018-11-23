Нардепы начали отзывать голоса, отданные за госбюджет-2019

Дмитрий Добкин проголосовал за принятие бюджета-2019 / 5 канал

Четверо народных депутатов Украины заявили об отзыве их голосов, которые были засчитаны в поддержку закона о государственном бюджете на 2019 год.

Как заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий, это депутаты от "Оппозиционного блока" Владимир Гусак, Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин и Юрий Мороко.

При этом эти четверо депутатов от "Оппоблока" значатся как проголосовавшие за бюджет на следующий год, что отражено в инфографике на сайте Верховной Рады.

/ rada.gov.ua

Соответствующие заявления об отзыве голосов передал в президиум ВР член этой фракции Юрий Воропаев.

Как отметил Парубий, вышеуказанные народные избранники в своих заявлениях просят не учитывать их голоса, однако причины отзыва голосов не были названы.

Напомним, "за" принятие закона о государственном бюджете на 2019 проголосовали 240 народных депутатов.