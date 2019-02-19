"Четверть бюджета": названы расходы Украины в 2019-м на погашение долгов

19 февраля 2019, 08:24

В 2018 году наша страна абсолютно нормально прошла все выплаты по долгам, отметил премьер.

Владимир Гройсман сообщил, что в 2019-м расходы Украины на погашение долгов составят четверть бюджета
В 2019-м расходы Украины на погашение долгов составят четверть бюджета, сообщил Владимир Гройсман / gazetavv.com

В 2019 году Украине придется направить на погашение долгов четверть государственного бюджета (составляет 1,3 трлн гривен).

Наша страна в 2019-м должна отдать на погашение долгов 417 млрд гривен, рассказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.

По его словам, в прошлом году украинское государство абсолютно нормально прошло все выплаты по долгам.

"Госбюджет Украины составляет 1,3 трлн… то есть четвертую часть мы должны отдать на погашение тех долгов, которые мы не делали…", — отметил глава Кабмина.

Ранее сообщалось, что госдолг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд гривен. По данным Минфина, на протяжении 2018-го сумма долга увеличилась на 26,94 млрд гривен.

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Украина Госдолг долги Владимир Гройсман
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