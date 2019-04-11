Доллар и евро подскочили практически синхронно

11 апреля 2019, 08:45

Европейская валюта подорожала сильнее, чем американская.

Доллары
Доллар и евро подскочили практически синхронно / Reuters

Несмотря на все обещания экспертов, что до второго тура выборов президента Украины 2019 курс доллара в Украине расти не будет, он продолжает повышаться второй день подряд. Аналогично и с курсом евро.

По сравнению с предыдущим рабочим банковским днем, НБУ на четверг повысил курс доллара к гривне на 7 копеек, а курс евро – на 8 копеек.

Курсы валют на 11.04.2019:

1 доллар США – 26,7652 грн/$;

1 евро – 30,1885 грн/евро;

10 российских рублей – 4,1344 грн;

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

При этом эксперты рассказали, что будет с курсом. Отмечается, что доллар может подорожать до 27 грн/$.

В ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.

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