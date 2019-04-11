Названа стоимость пасхальной корзины в 2019 году

По сравнению с 2018 годом, пасхальная корзина подорожала на 8%.
В 2019 году cтоимость пасхальной корзины, в который входят 6 традиционных продуктов, увеличилась на 8% по сравнению с 2018 годом.
Как сообщает УНИАН, повышение стоимости масла на 11% больше всего повлияло на подорожание паски. Мука подорожала на 19%, молоко на 10%, а вот стоимость яиц и сахара снизились на 9-13%.
Самым дорогим продуктом в пасхальной корзине стала домашняя колбаса, стоимость которой 130 гривен за 0,5 кг.
Нынешняя паска обойдется в 44,55 грн, полкило домашней колбасы – 130 грн, полкилограмма сала – 39 грн, десяток яиц – 24 грн, 200 грамм хрена – 10 грн, а 200 граммов соли – 1 грн.
Таким образом, пасхальная корзина в 2019 году обойдется в 248 грн.
Ранее сообщалось, что в Украине для выпекания в домашних условиях одного пасхального хлеба — паски, придется потратить 44 гривны.