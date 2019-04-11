В Украине посчитали количество миллионеров

Декларация / ГФС

На начало апреля ГФС насчитала в Украине более 2 тысяч миллионеров. Об том сообщает пресс-служба ведомства.

Значительные суммы доходов задекларировали киевляне (6,7 млрд грн), а также жители Днепропетровской (2,8 млрд грн), Харьковской, Киевской и Львовской (по 1,3 млрд грн) областей.

При этом самые высокие темпы прироста задекларированных сумм - по сравнению с первым кварталом прошлого года - на Закарпатье (32,7%), Донецкой (27,4%), в Одесской (240%) и Полтавской (210%) областях.

Количество поданных деклараций на начало апреля 2019 года составило 201,3 тыс. Это на 54% превышает соответствующий показатель прошлого года.

По данным ведомства, украинцы задекларировали 24 млрд грн своих доходов - это 197% к цифре, которая была на 1 апреля в 2018 году. Сумма НДФЛ к уплате в этом году - 577 млн грн, или 17,8% к результатам трех месяцев прошлого года, военного сбора к уплате 85 млн грн, что на 70% больше, чем в предыдущем году.

Больше всего задекларировано налогооблагаемых доходов в виде:

унаследованного или полученного в дар имущества (3,7 млрд грн),

других доходов, подлежащих налогообложению (3,5 млрд грн),

от продажи объектов движимого и недвижимого имущества (1,8 млрд грн),

иностранных доходов (1,1 млрд грн).

Наибольшие суммы НДФЛ к уплате показали Киев (163 млн грн), Николаевская (33,8 млн грн), Харьковская область (33,6 млн грн), Запорожская (33,5 млн грн), Днепропетровская область (30,7 млн грн).

Ранее сообщалось, что в Украине доходы в размере свыше 1 млн гривен задекларировали 4 тысячи 817 человек, которые проводят независимую профессиональную деятельность, больше всего миллионеров зарегистрировано в Киеве — 2 тысячи 184.

Напомним, в Госстате сообщили, что в Украине число граждан, живущих за чертой бедности, сократилось на 9,2%, однако доход 33,9% украинцев (около 14 млн человек) составляет меньше фактического прожиточного минимума.