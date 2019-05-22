Курс валют на 22 мая: доллар и евро снова "похудели"

Нацбанк снова снизил курс доллара и курс евро / 1zoom.ru

Национальный банк Украины снова укрепил гривну по отношению к доллару и евро — западная валюта немного подешевела.

Курс доллара снизился на 9 копеек, а евро "потерял" 12 копеек.

Регулятор на среду, 22 мая, установил такой курс гривны к западным валютам:

1 доллар — 26,11 грн (21 мая — 26,20);

1 евро — 29,14 грн (29,26).

В Киеве 22 мая разный наличный курс доллара: в банках столицы доллары покупают по стоимости от 25,90 до 26,18 грн за один "зеленый", а продают "баксы" по цене от 26,20 до 26,40 грн, пишет finance.ua.

Во вторник на открытии межбанка курс доллара был на уровне 26,12 — 26,15 грн за "зеленый", а к закрытию курс американской валюты достиг отметок в 26,14 — 26,16 грн, сообщает Укрдилинг.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой проекте закона о госбюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "бакс".

Ранее старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, что до 27 мая в Украине наличный курс доллара в банках может составить 26,2/26,4 грн. По его словам, на межбанке доллар может торговаться около отметки в 26,4 грн.