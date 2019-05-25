В Кабмине раскрыли, как санкции ударили по портам Крыма и России

25 мая 2019, 07:25

Российское бюджетное учреждение Администрация морских портов Черного моря понесло миллионные убытки, сообщили в Министерстве временно оккупированных территорий.

Новости Крыма — Из-за санкций порты Крыма и России понесли убытки, сообщили в Кабмине
Из-за санкций порты Крыма и России понесли убытки, сообщили в Кабмине / Фото: REUTERS

В 2018 году порты захваченного Российской Федерацией Крыма и российские порты, которые находятся в черноморском бассейне, понесли убытки на сумму свыше 760 млн рублей из-за санкций, введенных международными партнерами Украины.

Российское бюджетное учреждение Администрация морских портов Черного моря, которое руководит деятельностью подконтрольных РФ портов, впервые за период с 2015 по 2018-й стало неприбыльным, сообщили в Министерстве временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В 2018 году доходы Администрации морских портов Черного моря составили 359,6 млн рублей, а расходы — 1,1 млрд рублей, таким образом убытки превысили 760 млн рублей.

"По сравнению с другими годами, в частности, 2015, 2016 и 2017 ежегодный доход Администрации морских портов Черного моря составлял от 32 млн до 153 млн рублей…", — отметили в Кабмине.Читайте такжеКонструкторы и ракетчики: США расширили санкции против России

Напомним, в 2014 году ряд стран Запада ввели санкции против России из-за агрессии в отношении Украины. Позже западные государства расширяли и продляли ограничительные меры. В начале августа 2018-го США ввели против РФ "драконовские санкции", начал действовать их первый пакет.

Справка. Российское бюджетное учреждение Администрация морских портов Черного моря руководит деятельностью портов Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска, Анапы, Тамани, Керчи, Феодосии, Ялты, Севастополя и Евпатории.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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