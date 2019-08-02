Если Кабмин не решит вопрос с ценой для Луганской ТЭС, в области будут отключения электроэнергии – Первая энергетическая ассоциация Украины

2 августа 2019, 12:29

С 1 июня Российская Федерация блокирует поставки угля на Луганскую ТЭС. Поэтому в этот понедельник станция была вынуждена перейти на сжигание газа, чтобы обеспечить энергоснабжение 1 миллиона жителей региона.

Змиевская ТЭС

Но риск отключений по-прежнему остается, так как себестоимость работы на газу выше, чем на угле, поэтому правительство должно принять решение о снижении цены на газ для станции.

Так прокомментировал сложную ситуацию в регионе вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин.

"Несмотря на то, что газ относительно дешевый, себестоимость электроэнергии на газу выше, чем на угле, и выше, чем цены на рынке электроэнергии. Понятно, что сейчас станция пытается выполнить свои обязательства для того, чтобы не оставить пол области без, но есть вопрос, что делать дальше", - сказал Рогозин.

По словам представителя Первой энергетической ассоциации Украины Кабмин рассматривает Постановление о специальной цене для Луганской ТЭС до разблокирования поставок угля.

"В любом бы случае такое Постановление Кабмина улучшило бы ситуацию для Луганской ТЭС. Если такого решения правительства не будет, то станция не будет работать. Но это временное решение. Лучше, чтобы возобновили поставки угля", - сообщил Рогозин.

Как заявил глава Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину. По словам заместителя главы Всеукраинской энергетической ассоциации Украины Юрия Саквы текущие цены на электроэнергию не покрывают цену на газ. Ранее госпредприятие "Оператор рынка" опубликовало предельные цены (prices cap) на запускаемых с 1 июля сегментах новой модели оптового рынка э/э – рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Средняя предельная цена составит 1640,8 грн за МВт-ч (без НДС). При этом в июле НАК "Нафтогаз Украины" реализовывал потребителям газ за ПСО по цене 4905,67 грн за 1 м3 (без НДС, также не включена плата облгазу и Укртрансгазу).    

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тэс Александр Рогозин
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