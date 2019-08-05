На 85% меньше: в России рухнул экспорт угля в Украину

Российский кабмин ввел разрешительный порядок экспорта / УНИАН

Экспорт российского угля в Украину в июне 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, и составил 129,3 тыс. тонн.

Как сообщает Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса РФ, всего за шесть месяцев 2019 года поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн, и составили 4,9 млн тонн. Таким образом, пять месяцев поставки угля в Украину росли, однако динамика июня перечеркнула этот тренд.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал, когда Украина сможет отказаться от угляКак известно, российский кабмин ввел разрешительный порядок экспорта. С 1 июня компании РФ обязаны ежемесячно получать разрешения правительства России на вывоз угля. В результате в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки, либо снизили их в несколько раз.

Напомним, 17 июля, 2019 года Кабинет министров Украины своим постановлением ответил на расширение Россией экономических санкций против нашего государства - ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизтоплива, которое поставляется по трубам, и на импорт сжиженного газа.