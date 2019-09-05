В чем выгода инвестиционного инструмента ОВГЗ от Freedom Finance Украина новости компании

5 сентября 2019, 14:50

Сегодня облигации внутреннего государственного займа Украины стали доступны физическим лицам.

Freedom Finance Украина

Стандартная сумма для приобретения ОВГЗ очень высока, однако Freedom Finance Украина сделали использование данного инвестиционного инструмента возможным для всех желающих.

Это стало возможным благодаря низкому порогу входа: сегодня приобрести гособлигации можно у инвестиционной компании Freedom Finance Украина по стоимости 1150 гривен за одну облигацию. Благодаря многим другим плюсам ОВГЗ, данный финансовый инструмент стремительно набирает популярность среди жителей Украины.

За любые финансовые операции, совершаемые вкладчиками, Freedom Finance Украина не удерживает никаких дополнительных комиссий. Также инвесторам доступна возможность обратного выкупа ОВГЗ без потери доходности.

Гарантирование возмещения средств инвесторам

Основное преимущество ОВГЗ связано с надежностью облигаций. Их эмитентом является Министерство финансов Украины. Это гарантирует вкладчикам погашение облигаций со стороны государства в полном объеме.

Верхнего предела по погашению гособлигаций не существует, что делает их самыми надежными ценными бумагами в стране на данный момент. Покупать ОВГЗ можно у Freedom Finance Украина — по 1150 гривен за одну облигацию, что является очень низким порогом входа. Приобрести ценные бумаги можно и в других инвестиционных компаниях, однако их минимальная сумма входа, как правило, в десятки раз выше.

По депозитам правительство готово возместить не более 200 000 гривен. При этом финансовое учреждение должно быть участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В противном случае, если банк будет признан неплатежеспособным, инвесторы потеряют все свои вклады.

Доходность по государственным облигациям

Инвестиции в ОВГЗ набирают популярность, потому что текущий уровень доходности по ценным бумагам превышает таковой по депозитам. В качестве примера возьмем статистические наблюдения инвестиционной компании Freedom Finance Украина:

  • средняя годовая процентная ставка по банковским вкладам составляет 13-14% в гривне и 2% в долларах США;
  • в случае с ОВГЗ значения составляют по 15,7 и 6% соответственно.

Другое преимущество государственных облигаций — получение вкладчиком ежемесячной прибыли.

Например, получить прибыль по банковскому депозиту можно не раньше окончания срока действия договора. Именно на таких условиях финучреждения предлагают наиболее высокие процентные ставки.

Государственные облигации более надежны: при заключении договора с инвестиционной компанией, показатель вашей процентной ставки фиксируется на срок от 4 до 6 лет.

Но помните, что эта информация актуальна только для Freedom Finance Украина. У других инвестиционных компаний показатели по инвестированию в ОВГЗ могут различаться. Вкладчики должны это учитывать, так как выбор правильной инвестиционной компании — один из главных вопросов успешного инвестирования в ценные бумаги.

Специфика налогообложения

Банковские вклады облагаются двумя видами налога:

  • военный сбор — 1,5%;
  • подоходный налог на доходы физических лиц — 18%.

Инвесторы, открывающие депозиты в Украине, теряют 19,5% от чистой прибыли. Однако вкладчики с ОВГЗ находятся в более выгодном положении: они освобождаются от 18% в виде НДФЛ. Доходы с облигаций представляют собой объект налогообложения военным сбором, поэтому с них удерживается всего 1,5%.

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