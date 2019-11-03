Оплата в такси песней: в Украине появился караоке-перевозчик / УНИАН

В Виннице появилось необычное такси: в качестве оплаты за поездку в нем принимаются караоке-песни.

Расплатиться можно как украинскими, так и международными хитами, уточняет Reuters. Главное условие – дать согласие на размещение видео исполнения на YouTube-канале водителя.

Водит необычное такси 41-летний переселенец из Луганской области Андрей Турко. И помимо доставки людей в нужное место он старается еще и "открыть для себя новые музыкальные таланты в своем родном городе Винница".

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"Одна только камера – это уже $500. Но я верю в успех своих начинаний. Редко думаю, когда же деньги начнут возвращаться, и вообще, вернутся ли они", – пояснил таксист.

В перспективе он намерен превратить свои онлайн-трансляции в канал для музыкантов и певцов. По его подсчетам, это покроет его расходы.

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