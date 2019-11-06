Австрия выделит Донбассу миллион евро: на что пойдут деньги

Война на Донбассе / sud.ua

Правительство Австрии выделит Донбассу миллион евро. При этом половину предоставят Международному комитету Красного Креста, а еще столько же отдадут в распоряжение австрийских неправительственных организаций.

Такое решение было принято для смягчения ситуации в кризисных регионах Украины.

"Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится уже более пяти лет. Выделив 1 млн евро, мы хотим облегчить доступ гуманитарной помощи и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах", - цитирует Европейская правда министра иностранных дел Александра Шалленберга.

Сообщается, что гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях вызывает беспокойство. Выделенные средства пойдут на обеспечение граждан предметами первой необходимости и оказания медицинской помощи, психосоциальной поддержки и юридические консультации.

Также в Австрии обеспокоены угрозой от противопехотных мин, "которые наносят огромные страдания гражданскому населению и препятствуют развитию и восстановлению".

Напомним, что ранее Финляндия готовит для Украины пакет помощи на €600 тысяч для разминирования на Донбассе.