Австрия выделит Донбассу миллион евро: на что пойдут деньги

Финансовую помощь разделят между Красным Крестом и австрийскими неправительственными организациями.
Правительство Австрии выделит Донбассу миллион евро. При этом половину предоставят Международному комитету Красного Креста, а еще столько же отдадут в распоряжение австрийских неправительственных организаций.
Такое решение было принято для смягчения ситуации в кризисных регионах Украины.
"Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится уже более пяти лет. Выделив 1 млн евро, мы хотим облегчить доступ гуманитарной помощи и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах", - цитирует Европейская правда министра иностранных дел Александра Шалленберга.
Сообщается, что гуманитарная ситуация на временно оккупированных территориях вызывает беспокойство. Выделенные средства пойдут на обеспечение граждан предметами первой необходимости и оказания медицинской помощи, психосоциальной поддержки и юридические консультации.
Также в Австрии обеспокоены угрозой от противопехотных мин, "которые наносят огромные страдания гражданскому населению и препятствуют развитию и восстановлению".
Напомним, что ранее Финляндия готовит для Украины пакет помощи на €600 тысяч для разминирования на Донбассе.