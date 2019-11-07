Зеленский объяснил, за что во время президентства ему капнул миллион от иностранцев

Почти миллион: Зеленский объяснил, откуда у него такие деньги / УНИАН

Нынешний глава Украины Владимир Зеленский указал в обновленной декларации о доходах порядка 900 тыс. гривен.

В документе на сайте НАПК, обнародованном 6 ноября, Зеленский пояснил, что это доходы от сдачи недвижимости в аренду.

Источником дохода указаны поступления от иностранных граждан Хинуи Лина и Сирана Сонга. Денежный перевод они сделали 28 октября этого года.

Напомним, в прошлый раз Зеленский декларировал доходы в мае 2019. Тогда принявший присягу в Верховной Раде президент обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год. Среди прочего в документе указана вилла в Италии за почти 89 млн гривен и 5 гостиничных номеров в Грузии (объекты незавершенного строительства).