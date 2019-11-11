Суд арестовал счета компании Газпрома в Японии по иску Нафтогаза

Суд / УНИАН

Суд арестовал счета связанной с российским монополистом Газпромом компании в Японии по иску НАК Нафтогаз – Украины в рамках принудительного взыскания долга. Так, под арестом оказались счета SPV-компании GazAsia Capital S.A., выпускавшей еврооблигаций Газпрома в японских иенах.

"Нам… известно о приказе судебного пристава, запрещающем GazAsia Capital S.A. производить платежи в пользу Газпрома", - говорится в меморандуме нового выпуска еврооблигаций российской компании, передает Интерфакс – Украины.

Отмечается, что данная компания разместила бонды Газпрома на 65 миллиардов иен в декабре 2018 года сроком на 10 лет. Российский монополист намерен обжаловать арест активов.

Напомним, что российский монополист Газпром потребовал от Нафтогаза отказаться от претензий для заключения нового контракта на транзит газа через Украину. В свою очередь в украинской компании заявили, что наличие открытых споров и отсутствие контракта на поставку газа между Украиной и РФ с 2020 года является надуманными проблемами.