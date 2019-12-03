Транзит российской нефти через Украину: Москва и Киев продлили договор на десять лет

Укртранснафта и Транснефть продлили договор о транзите нефти / facebook/ukrtransnafta

АО Укртранснафта и ПАО Транснефть заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

По информации, документ был подписан в соответствии с решением акционера АО Укртранснафта НАК Нафтогаз Украины от 27 ноября 2019 года.

Документ подписали генеральный директор АО Укртранснафта Николай Гавриленко и вице-президент ОАО Транснефть Сергей Андронов в рамках Международной конференции Энергетика в 21 веке(г. Загреб, Республик а Хорватия).

Как сообщается, базовые принципы сотрудничества между АО Укртранснафта и ПАО Транснефть остались без изменений, сообщили в пресс-службе Укртранснефти.

Отметим, ПАО Транснефть является субъектом естественных монополий, 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.

Уставный капитал Компании составляет 7 249 343 (семь миллионов двести сорок девять тысяч триста сорок три) рубля.

Президент компании с 2007 года — Николай Токарев (контракт действует до 2020 года). С 31 августа 2015 года председателем совета директоров является министр энергетики России Александр Новак.

Читайте такжеБацька пошел на шантаж: пригрозил обрубить транзит нефти из РФНапомним, ранее сообщалось, российская компания Транснефть заплатила АО Укртранснафта 4,168 евро за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Сумма платежей российского стороны не окончательная, поскольку Транснефть продолжает резервировать украинские мощности, сообщили в пресс-службе Укртранснафты.

В сообщении подчеркивалось, что размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская компания резервирует мощности Укртранснафты.