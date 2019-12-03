  1. Главная
  3. Деньги

Транзит российской нефти через Украину: Москва и Киев продлили договор на десять лет

3 декабря 2019, 15:39

Базовые принципы сотрудничества между АО Укртранснафта и ПАО Транснефть остались без изменений.

Укртранснафта
Укртранснафта и Транснефть продлили договор о транзите нефти / facebook/ukrtransnafta

АО Укртранснафта и ПАО Транснефть заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

По информации, документ был подписан в соответствии с решением акционера АО Укртранснафта НАК Нафтогаз Украины от 27 ноября 2019 года.

Документ подписали генеральный директор АО Укртранснафта Николай Гавриленко и вице-президент ОАО Транснефть Сергей Андронов в рамках Международной конференции Энергетика в 21 веке(г. Загреб, Республик а Хорватия).

Как сообщается, базовые принципы сотрудничества между АО Укртранснафта и ПАО Транснефть остались без изменений, сообщили в пресс-службе Укртранснефти.

Отметим,  ПАО Транснефть является субъектом естественных монополий, 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.

Уставный капитал Компании составляет 7 249 343 (семь миллионов двести сорок девять тысяч триста сорок три) рубля.

Президент компании с 2007 года — Николай Токарев (контракт действует до 2020 года). С 31 августа 2015 года председателем совета директоров является министр энергетики России Александр Новак.

Читайте такжеБацька пошел на шантаж: пригрозил обрубить транзит нефти из РФНапомним, ранее сообщалось, российская компания Транснефть заплатила АО Укртранснафта 4,168 евро за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Сумма платежей российского стороны не окончательная, поскольку Транснефть продолжает резервировать украинские мощности, сообщили в пресс-службе Укртранснафты.

В сообщении подчеркивалось, что размер платежей определяется в рамках действующих договорных отношений и зависит от остатка объемов некачественной российской нефти в нефтетранспортной системе Украины по состоянию на первое число каждого месяца, под которые российская компания резервирует мощности Укртранснафты.

Укртранснафта нефть транзит Транснефть новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Транзит российской нефти через Украину: Москва и Киев продлили договор на десять лет». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:33
Смерть девочки в ванне на Львовщине: жуткие подробности
16:32
С яйцом в руках: в РФ объявили в розыск экс-нардепа Рады
16:31
Ксения Мишина и Владимир Остапчук вместе: слухи разорвали сеть
16:16
Арахамия выгнал своего заместителя: появились подробности Видео
16:00
Певица Asti Выходит замуж: дата свадьбы и имя избранника
15:50
Передергивая затвор: топ-3 совета, как не нужно снимать домашнее порно
15:48
Гороскоп на День железнодорожника 2019: кому грозит коварное надувательство
15:45
Усик - Чисора: Уайт раскритиковал украинца
15:44
Динамо подписало нападающего юношеской сборной Бельгии
15:39
Транзит российской нефти через Украину: Москва и Киев продлили договор на десять лет Видео
15:27
Папик 2019: сколько всего серий и как смотреть сериал 1+1 Видео
15:25
СБУ объявила Цемаха в розыск, а в Кремле от него отреклись
15:24
Гончаруку нашли замену: из-за тарифов на отопление в Кабмине переполох - СМИ Видео
15:19
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм: где смотреть и прогнозы на топ-матч АПЛ
15:18
В Сеть слили обложки продолжения легендарной игры Resident Evil
14:56
"Хорошо будет?": Аваков сделал громкое заявление о новом главе МВД
14:49
Лунин вошел в топ-5 лучших молодых игроков 2019 года - France Football
14:37
В РФ автобус с украинцами вылетел с обледеневшей дороги: жуткие подробности
14:37
Трубе пришла "труба": почему Рада уволила главу ГБР
14:30
"Просто мясо": в Кабмине оценили черновик резолюции "Нормандской четверки"
14:28
Волшебники 5 сезон: дата выхода, актеры и трейлер Видео
14:25
Чемпионы мира U-20 получат рекордные премиальные
14:20
Акция под НБУ набирает обороты:к митингующим присоединились обманутые вкладчики банков
14:10
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 14 выпуск 3 сезон - 29-11-2019 Видео
14:04
"Свои правила": в Дании оправдались за российский газопровод в обход Украины
13:57
Усик - Чисора: известна потенциальная дата боя
13:45
"Встреча один на один": Федина дерзко пригласила Зеленского на рандеву
13:44
"Нескромно, сексуальная попочка, секси-шмекси": Тина Кароль завела аппетитным фото
13:40
Основные аспекты правильного выбора мультиварки
13:30
Чистки в Слуге народа: в Раде официально объявили об изгнании трех нардепов
13:27
Нурмагомедов - Фергюсон: американец начал подготовку к бою Видео
13:25
"Ruxit": Пристайко рассказал о желании Киева насчет России
13:03
Изгнанному чешскому писателю спустя 40 лет вернули гражданство: документ
12:56
Шевченко растрогал Тайсона на церемонии "Футбольные звезды Украины"
12:52
"Бестия, сатанистка, настоящая госпожа": Maruv в прозрачном платье завела пикантными фото Фото Видео
12:40
Монобольшинство в Раде уволило главу ГБР Романа Трубу
12:36
"Золотой мяч-2019": известно, за кого голосовал представитель Украины
12:34
Новий рік 2020: чому категорично не місце на новорічному столі
12:19
"Не хотел служить": в Херсоне "бойца" утащили из отделения почты Видео
12:01
После задержания Щербины Зеленский настаивает на перезагрузке ГБР
11:52
Как Путин хочет запугать Зеленского мнение
11:48
Подозреваемым в убийстве сына Соболева объявили о подозрении: как накажут Видео
11:46
"Не поцарапай меня снова": Ляшко резво подержался за подарок-"шлем" Видео
11:27
Черная Вдова: дата выхода и первый официальный трейлер
11:17
Снова продинамили: открытие первого магазина IKEA в Украине перенесли
11:00
Что значит идея постройки "частных тюрем" и чем это грозит Украине
10:46
Декоммунизация Рады: Вятрович официально стал нардепом
10:39
Рухнул пролет длиной в 200 метров: в Оренбурге "устал" мост Видео
10:27
Запад сделает с Путиным то же, что и с Милошевичем мнение
10:20
Доктор Кто 12 сезон: дата выхода, актеры, сюжет и трейлер Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять