Украинским учителям подготовили сюрприз с зарплатами: чего ждать

Школа / politeka.net

Украинских учителей в текущем году ожидает повышение заработной платы. Согласно данным из Государственного бюджета в среднем оплата труда повысится на 9%.

В законе О полном общем среднем образовании, принятом 16 января, указано, что учитель без опыта работы обязан пройти год интернатуры. При этом в качестве наставника у него должен быть опытный педагог, которому будут доплачивать надбавку в размере 20% от зарплаты.

Кроме того, надбавка предусмотрена за классное руководство – 20-25%, за проверку тетрадей -10-20%, за заведование тематическими классами – 15-20% и за работу в инклюзивных классах – 20%.

Также предусмотрены следующие надбавки к зарплате учителей:

ответственность за комнаты хранения оружия, тиры, музеи – 10-15%;

ответственность за структурные подразделения в школе – 25%;

ответственность за кабинет, спортзал, лабораторию, ресурсные комнаты – 10-15%;

ответственность за библиотеку – 10-15%;

внеклассная работа – 10%-40%;

обслуживание компьютерной техники – 10-15;

почетные, ученые и спортивные звания – 15-30%;

педагогические звания и работу в спецшколах – 10-30%.

Помимо этого, администрация школ до 1 июля должна разорвать все договора с учителями-пенсионерами и заключить новые сроком на один год.

Как ранее сообщал Главред, центральный комитет Профсоюза работников образования и науки пожаловался спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову на новый закон об образовании.