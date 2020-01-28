Тарифы на тепло снова поползут вверх: сколько будем платить

Тариф на отопление вырос на 9% / УНИАН

Для жителей Запорожья Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на отопление и горячую воду.

Постановление НКРЭКУ для запорожского концерна Городские тепловые сети опубликовано на сайте ведомства. Тариф за декабрь составлял 1481.07 за Гкал, сейчас же тариф для населения будет составлять 1624.48 за Гкал - то есть примерно на 9%.

Ранее директор запорожских теплосетей Александр Грек анонсировал повышение тарифа на отопление в январе 2020 года. По его словам, повышение тарифов будет в пределах 9%.

Скриншот nerc.gov.ua

Напомним, 24 декабря 2019 года Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволит больше учитывать изменение рыночных цен на газ при формировании тарифа на тепло.

29 декабря премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал, что в ряде городов Украины будут пересмотрены тарифы на отопление, и сумма коммунальных платежей снизится с января 2020 года.