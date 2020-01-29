Смертельный китайский вирус может оздоровить экономику Украины - прогноз эксперта

Курс доллара к гривне может подскочить / Униан

Вирус в Китае 2020 уже повлиял на мировые финансовые рынки, и если ситуация со смертельным коронавирусом начнет развиваться по негативному сценарию, то падение индекса рынков и падение индекса роста Китая может повлиять и на Украину. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, если ситуация будет усугубляться, то инвесторы скорее всего уйдут с развивающегося украинского рынка в более "тихие гавани".

"Для нас такая ситуация одновременно может обернуться плохими и хорошими последствиями. Потому что, с одной стороны, если произойдет падение сырьевых рынков, то это ударит по экспорту, который у нас в основном сырьевой. Но с другой стороны, это также отразится и на спекулянтах внутри страны, которые благодаря "разумной" политике Нацбанка массово зашли в ОВГЗ. В этом случае они начнут так же массово убегать, а это повлияет на курс гривни по оотношению к доллару", - сказал Загородний Главреду.

Поскольку Нацбанк завышал курс гривны по отношению к доллару, в Украине может произойти "оздоровление". По словам эксперта, если резко произойдет девальвация, это вызовет оживление экономики, так как спровоцирует удешевление экспорта и удорожание импорта.

"Но тогда гривна может вернуться к отметке в 29 гривен и начнет соответствовать цифрам бюджета", - отметил Загородний.

Впрочем, по его словам, пока что нет каких-то явных признаков, которые могли бы спровоцировать мировой кризис.

Напомним, ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин назвал дату возможного краха финансовой системы Украины.

Как сообщал Главред, ранее украинские бизнесмены дали прогноз курса доллара на 2020 год. По мнению представителей украинского бизнеса, курс доллара в нынешнем году будет подвержен колебаниям.